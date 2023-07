Foto: @andy.scholz.31 DJ Arthas_Berlin

Der August steht scheinbar ganz im Zeichen der hedonistischen Klubkultur. Miau! Am 11.8. lockt die „Revolver“ ins Kitty (zu unter anderem DJ Kitty Vader) und am 26.8. die „B:EAST“ in den Kater (ins Säälchen im KaterBlau).

Als ob es in Berlin nicht schon heiß genug wäre, sorgen die beiden Partys „B:EAST“ und „Revolver“ im Hochsommer für noch mehr Hitze. Aber für eine, die viele, viele Klubber lieben ...

Angekündigt werden für die „Revolver“ am 11. August im legendären KitKatClub unter anderem DJ Moussa, Hendrik Milan, Daniel Boon und Resident-DJ Arthas_Berlin (kleines Bild rechts), das Hosting wird wie immer Pornostern Robert Royal machen. Nicht weniger klasse liest sich das Booking für die „B:EAST“ am 26.8. im Säälchen vom KaterBlau. Veranstalter und DJ Oliver Mohns verriet uns, dass unter anderem DJ Ben Manson, Zusan, Sextasy und KH38 für dich richtigen Sounds sorgen werden. Beide Veranstaltungen beginnen um 22 Uhr. revolverparty.com