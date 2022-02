Ostern: 6 Partys, 5 Orte, große Stars

× Erweitern Foto: M. Rädel REVOLVER PARTY Foto: M. Rädel Maria Psycho und Partyprinz Dan

Foto: M. Rädel Fixie Fate Fixie Fate ist eine der Musikkünstler*innen, die an den Ostertagen bespaßen werden

Die christlichen Osterfeiertage wurden von Teilen der Berliner Szene schon immer dazu genutzt, das Leben hedonistisch zu feiern. Auch 2022 soll es queer und toll werden. Veranstalter Oliver Mohns plant Großes!

Angekündigt werden vom 14. bis zum 17. April gleich sechs Partys in fünf Locations und große Namen wie Hard Ton, MOUSSA, Marcel DB, PAGANO, Chris Bekker, Jaycap, Tante Renate, Maringo und Fixie Fate.

Revolver, Ostern

Los geht der Reigen am 14. April im Haus Ungarn mit der „MEGAWOOF“, am 15.4. geht es weiter im KitKatClub, ab 22 Uhr öffnen sich hier die Pforten zu „REVOLVER BERLIN“. Am Samstagmorgen startet die After-Hour-Party „DRTY“ ab 8 Uhr morgens im MBIA in der Dircksenstraße 35. Abends lockt dann ab 22 Uhr die „Instinkt at Kesselhaus & Maschinenhaus“ in die Kulturbrauerei in den Prenzlauer Berg.

Der Sonntag wird ab 15 Uhr zum Partytag: Die „UP – Berlin’s Sunday T Dance and Cruise Club by Revolver“ lädt ein am 17. April an den Alexanderplatz und läutet die Sommersaison mit ihren „Rooftop Partys“ im Weekend ein. Das Outro ist dann am 18.4. ab 22 Uhr wieder im MBIA bei der „DRTY“.

www.revolverparty.com/tickets