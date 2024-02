://about blank: 2FARO macht Lust auf den Frühling

× Erweitern Fotos: M. Rädel Frühling Krokus Biene

Foto: @2faro_berlin

Wer sich so eine schöne Blüte an den Kopf hält, der weckt Gedanken an den Frühling. Die Sonne ist ja auch schon da, die Kälte aber auch noch ... Heiß werden wird uns dann aber morgen ab 23 Uhr mit den House-Beats des DJs im ://about blank am Markgrafendamm 24c.

Über 2FARO: Der gebürtige Italiener wuchs in Lörrach in Baden-Württemberg auf, vor seinem Umzug nach Berlin lebte er drei Jahre in Spanien.

Als DJ 2FARO ist Cristofaro zum Beispiel im Klub SchwuZ und bei der Party „GEGEN“ sowie als Veranstalter (etwa von der „Golosa“ im Lokschuppen) sehr erfolgreich. Der Producer hat aber auch einen Blumenladen in der Kreuzberger Graefestraße 65 a: farodiso. soundcloud.com/2faro