Gitti Reinhardt bei „Chantals House of Shame“

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, Gitti Reinhardt Gitti (links) sorgt für Musik, CoCo ist oft als Host dabei

Expand Foto: M. Rädel RAW-Gelände, Astra Am 3. Juli (einem Mittwoch) legt hier im Astra nebenan Dragqueen Gloria Groove ab 19 Uhr bei „FURIOSA“ los

Mach dich schön, es ist bald Donnerstag, also bald Zeit für „Chantals House of Shame“ im Lokschuppen. Gastgeberin Chantal (großes Bild ganz oben links) weiß, dass sie sich 2024 noch mehr als sonst ins Zeug legen muss, um auch nach bald 25 Jahren die Stammgäste und Neulinge in Discolaune zu versetzen.

Also werden die Bassboxen mit noch mehr Energie und das Publikum mit einer noch abgedrehteren, nein, großartigeren Show versorgt. Und auch für die Musik sorgen die absoluten STARS der Berliner LGBTIQ*-Klub-Szene. Dragqueen Gitti Reinhardt zum Beispiel zeigt uns, was alles gehen kann in Sachen Pop und Dance. Housiger wird es im großen Klubraum dank DJ Divinity (großes Bild ganz oben rechts), technoider dann dank Shredder.

Berlin hat das Nachtleben zwar nicht erfunden, aber die Bar- und Klubszene in den Trendbezirken Kreuzberg, Mitte, Neukölln und Friedrichshain führt nicht nur im deutschen Vergleich und legt die Messlatte hoch. Anders als etwa in Bayern gibt es in Berlin zudem keine Sperrstunden, daher geht der /die Berliner*in erst spät aus und deswegen ist die Show hier bei Chantal auch erst am Freitag um 2 Uhr morgens ...

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

Wir sind auch auf Instagram: