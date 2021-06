Gleich zwei Geburtstagskinder

× Erweitern Fotos: M. Rädel Jade und Dora

Foto: M. Rädel Geburtstag Torte

Hoch sollen sie leben: alles Liebe und Gute, Jade Pearl Baker und Mutter Dora! Heute feiern die zwei Community-Sterne ihr Wiegenfest, bestes Wetter und eine entspanntere Corona-Lage macht ja sogar kleine Geburtstagsfeiern möglich.

Über Jade Pearl Baker: „Ich singe seitdem ich denken kann, wahrscheinlich schon immer. Zum Beispiel in der Badewanne, und irgendwann dachte ich mir: Mensch, da kommen vier Oktaven aus mir raus ... Mit sechs Jahren ging es los, erst einmal Casting für das Theater des Westens, später Komische Oper ...“, verriet uns die – ziemlich große – Berliner Sängerin einmal im Interview. Live zu erleben ist die 1997 geborene Jazz-Sängerin zum Beispiel im BKA Theater, bei Chantal und im SchwuZ. Größe Bekanntheit erreichte sie durch ihre Teilnahme bei „The Voice of Germany“.

Foto: M. Rädel Schwestern der perpetuellen Indulgenz Jurij mag die Dora

Fakten zu Mutter Dora: Sie eine der bunten, quirligen und lustigen Schwestern der Perpetuellen Indulgenz, tut also Gutes im Kampf gegen Aids. RTL hatte sie schon zur besten Sendezeit zum Thema, in der Community kommt man ohnehin kaum an ihr vorbei: La Dora ist eben eine SEHR gesellige Gute. Mutter Dora ist übrigens eine Freundin von der Hamburger Bärenkönigin Amanda Cox.