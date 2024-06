„Menergy“ ☆ Prince Charles

× Erweitern Foto: M. Rädel Discokugeln Seit 2009 bereichert die Disco- und High-Energy-Party „Horse Meat Disco“ das Nachtleben Berlins

Verschwenderische Geigenteppiche, sphärische Synthie-Flächen, satte Bass Drums, verspielte Pianoakkorde, was die DJs der extrem erfolgreichen „Horse Meat Disco“ hier abschießen, geht direkt in dein Herz & dann ins Bein.

„Make a 4 on the floor ...“, das sangen 1995 schon höchst erfolgreich Mr. President, aber keine Angst, hier gibt es zwar auch mindestens 120 bpm/4 on the floor, ABER nicht im Eurodance-, sondern im Discogewand. Also noch viel kitschiger, eventuell „handgemachter“ und auf jeden Fall gleich spaßig. Die meist bärtigen Burschen, wilden Dragqueens und Disco-Macker lieben „HMD“ – blu auch!

22.6., „Horse Meat Disco“, Prince Charles, Prinzenstraße 85f, U Moritzplatz, 23 Uhr, horse-meat-disco

