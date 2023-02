Zusammen feiern im cassiopeia

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse

Foto: M. Rädel Irrenhouse

Wild, wilder, „Irrenhouse“. Eine Party, die seit der letzten Jahrtausendwende überrascht und begeistert.

Monat für Monat treffen sich hier auf dem RAW-Gelände im Klub cassiopeia bei Nina Queers glamouröser und witziger Sause „Irrenhouse“ alle Queers, die Lust haben auf Karaoke im Zelt, Pop und Eurodance auf dem einen und HousElektro auf dem anderen Dancefloor. Nicht zu vergessen ist der Klubraum mit den Klassikern der Tanzmusik und natürlich die kunterbunte Travestie-Revue!

Hier siehst du ein paar Bilder von der Party im Januar, die einmal mehr Promis der LGBTIQ*-Community wie Mataina, Tim Lienhard und Amy Strong anlockte. Am 18. Februar kannst du dich auf unter anderem Herrn Croco, Ellie Caballé und DJ Patrice freuen.

Der Berliner Klub cassiopeia auf dem verruchten RAW-Gelände – hier ist auch der Suicide Club mit „Chantals House of Shame“ zu finden – steht seit 2005 für wilden und ausgelassenen Spaß, wo jeder willkommen ist. Dragqueens, Raver*innen, Queers und Tourist*innen festen hier auf Konzerten und Partys zwanglos zusammen.

18.2., „Irrenhouse – What If God Was One of Us?“, cassiopeia, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr