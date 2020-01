★☆★ Queerhouse ★☆★

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Simon LaCoste (rechts) und befreundete Diva

Foto: M. Rädel Freundinnen: Amy Strong und Ellie Caballé (Miss Irrenhouse 2020)

Am 18. Januar wird der Klub Musik & Frieden nicht nur zum Ort hedonistischen Partytreibens, man kümmert sich auch um deinen Körper.

Gastgeberin Nina Queer kündigt vollmundig an, dass es in „AMY's BEAUTY PALACE“ sowohl „Massagen, Gesichtsmasken als auch Spliss-Behandlungen geben wird“. Am Fußwassermassagebecken soll Starlet Amy Strong loslegen – mit ihre Massagestuhl-Assistenten ...

Für die passende Musik und Nachtkultur sorgen am 18. Januar unter anderem U-Seven, Leberwurst, Doris Disse, THE GLORIA GAMEBOYS, Mataina, Baybjane sowie Darc Delicrium und DJ Magic Magnus.

18.1., Irrenhouse, Musik & Frieden, Falckensteinstr. 47, U Schlesisches Tor, 23 Uhr