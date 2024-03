×

× Erweitern Stefan Merkt Das ist Kunst von Stefan Merkt, auch ihn inspiriert die Lederwelt

Expand Die „REVOLVER“ lässt im Club OST tanzen

Kurz vor und an Ostern ist Berlin wieder „the place to be“ für Leder- und Fetisch-Enthusiasten. Das Festival „Easter Berlin“ lockt mit einer Vielzahl an Veranstaltungen, einige haben wir hier für dich versammelt.

So lädt zum Beispiel am Montag, 25. März der QUÄLGEIST e. V. zum „Blue Monday Chillout“ (quaelgeist.sm), bevor es dann am 26. März mit der „Easter Berlin – Welcome Party“ im WOOF klubbig wird, versprochen werden Getränke und gute Gesellschaft. Am nächsten Tag, den 27. März gibt es Klassik in der Kirche: „Classic Meets Fetish – Piano Unchained“ in der Zwölf-Apostel-Kirche.

Expand Fotos: M. Rädel The Knast Queere Kunst gibt es in The Knast

Am 28. März kann #mensch bei der Vernissage der Ausstellung „Primal Matter“ (The Knast, Söhtstraße 7, siehe große Collage aus Bildern von Lars Deike ganz oben) in queere Kunstwelten eintauchen. Am selben Tag werden auch die „Mister Leather Berlin“-Kandidaten vorgestellt, denn es gilt den 8. „Mister Leather Berlin“ zu wählen.

Am 29. März kann #Mann in der Scheune Gummi- und Fetisch genießen, die legendäre Traditionsadresse in der Motzstraße in Schöneberg lädt ein zur „Rubber-Lust-Party“. Wer lieber tanzt, der ist bei der „REVOLVER PARTY XXL EASTER FETISCH SPECIAL“ im Club OST (Alt-Stralau 1 – 2) richtig. Hier werden in drei Klubbereichen internationale DJs begeistern. Möglichkeiten zum Cruisen wird es auch geben!

Ein weiteres Highlight ist am 30. März die „BOAT CRUISE“. Auf der Homepage des BLF freut sich das Team schon drauf: „Entdecke zusammen mit den Kandidaten und der Jury von unserem MR.-LEATHER-BERLIN-Contest Berlin vom Wasser aus! Im Fahrpreis sind ein Welcomedrink, coole Musik mit Live DJ, gute Laune, geile Kerle und jede Menge Spaß enthalten.“ Auch am 30. März lockt die „Sportswear-Party“ ins Mutschmanns (Motzstraße 30). Bitte beachte den Dresscode: Sportswear und Sneakers.

Und auch am 30. März gibt es wieder eine Klubnacht, hier steigt nachts im Metropol die „INSTINKT by REVOLVER“. Eine queere Partynacht direkt am Nollendorfplatz mit großartigen Künstler*innen aus London, etwa mit Ashley Reece! Alle Infos und Adressen bekommst du hier: www.blf.de, www.easterberlin.de