Live im Lokschuppen: Ellie Caballé

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Kochte auf YouTube schon Köttbullar: die Ellie

Expand Foto: M. Rädel Chantals House of Shame DJ Sylvio B

Glamour, Travestie und Klubmusik auf dem RAW-Gelände. Und einen Garten gibt es auch noch!

Womöglich wird am 2. Mai auch bei #ChantalsHouseofShame unterm Sternenhimmel gefeiert, das sommerliche Wetter macht es möglich. Die Show ist aber weiterhin IM Klub. Gegen 2 Uhr am Freitagmorgen tritt hier Ellie Caballé auf. Die gewann einst bei der Wahl zur „Goldenen Jungschwuppe“ und war auch schon die „Miss Irrenhouse“. Davor und danach gibt es Musik von DJs wie unter anderem Sylvio B und Exildiscount. Was geht los da rein?

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

