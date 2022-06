„QueerZ“ an der „Tempelhofer Freiheit“

Am 11. Juni steigt das queere Jugendfestival „QueerZ“ am Tempelhofer Feld. Unter anderem das SchwuZ und der LSVD laden zusammen mit Projektleiter Thomas Schwarz (Diplom-Pädagoge beim LSVD Berlin-Brandenburg) nach Neukölln, um mit Infoständen, Workshops und Entertainment für Empowerment und Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community zu sorgen.

„Gerade für queere Jugendliche fehlte immer ein Angebot zur Vernetzung außerhalb des Internets in der realen Welt. Wir möchten einfach ein besonders breites Angebot für die Jugendlichen anbieten. Es können alle Angebote spontan ausprobiert werden, wir versuchen das so niedrigschwellig wie irgendwie möglich zu gestalten“, so Thomas Schwarz via E-Mail an uns.