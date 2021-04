„Rettet die Berliner Clubs“ sammelt Geld

× Erweitern Foto: M. Rädel Ohne Klubs wie das SO36 oder die Bar Roses einfach nur eine Straße. Berlin braucht das Nachtleben!

Foto: klaus-lederer.de Klaus Lederer

Eine Initiative, die sich um die kümmert, die von der Politik (gefühlt) vergessen werden: die Kreativen der Klubwelt. Kultursenator Klaus Lederer wird am Donnerstag mit dabei sein beim Zoom-Call am 15. April.

Los ging es 2020, als aufgrund der notwendigen Maßnahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie alle Klubs schließen mussten. Jetzt, 2021, sind wir leider kaum weiter.

Die Initiative „Rettet die Berliner Clubs“ hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten durch von Mitinitiator Alex Molter selbst gebauten und von Stars wie Die Ärzte unterschriebenen Gitarren-Kunstwerken mehrere tausend Euro für Klubs und Konzertstätten in Deutschland gesammelt. „Der Erlös aus den Versteigerungen wird zu 100 Prozent an notleidende Klubs gespendet, die von den Künstler*innen ausgewählt werden“, so das Projekt via E-Mail. Mit 17 neuen Gitarren geht das gute und wichtige Projekt nun weiter.

× Erweitern Foto: M. Rädel Metropol Berlin 17 Berliner Bands und Einzelkünstler*innen gehen in dieser Runde an den Start, um Klubs wie das SO36, das Lido oder das Metropol (Bild) zu unterstützen

