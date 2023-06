Robert Royal @ „REVOLVER“

× Erweitern Foto: @robertroyal_001 Revolver, Robert Royal Geboren und aufgewachsen ist dieser Wahl-Berliner Erotik-Kunst-Star einst in der österreichischen Steiermark, in Kapfenberg

Im KitKatClub dürfen alle feiern, die Lust auf Party haben

Am 23. Juni steigt schon wieder eine „REVOLVER“ im KitKatClub in Berlins umtriebiger Mitte. Und die hat es in sich!

Angekündigt werden unter anderem DJ Jaycap, Marcel db, Maringo und natürlich das Gesicht der Party: Robert Royal. Der Sympathieträger wurde übrigens unlängst beim Porno-Preis „Grabby Awards – GRABBYS EUROPE“ als „BEST TOP 2023“ ausgezeichnet (wir berichteten), #mensch kann ihm also noch gratulieren ...

Über den legendären und weltweit bekannten Klub: Der Name erinnert an den „Kit Kat Club“ aus dem Musical „Cabaret“ (-> Liza Minnelli), das im Berlin der 1920er- und 1930er-Jahre spielt und auf dem Buch „Leb wohl, Berlin“ von Christopher Isherwood basiert. Gegründet wurde der Technolektro-Klub allerdings neu 1994 von Kirsten Krüger und ihrem Lebensgefährten Simon Thaur aus Österreich. 2007 zog man in die Räume des Sage Clubs an die Köpenicker Straße. In den Kellerräumen gastierte auch einst das „House of Shame“ von Chantal. Ein queerer Ort mit Geschichte!

23.6. – 24.6., „REVOLVER PRIDE WEEKEND PRE PARTY“, KitKatClub, Köpenicker Straße 76, U Heinrich-Heine-Straße, 22 Uhr bis 8 Uhr des Folgetags, revolverparty.com/tickets