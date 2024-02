Na, das erinnert doch an dieses Lied von Lady Gaga ?!

Der BKA-Stern legt wieder los! Die Dragqueen Jurassica Parka ist am kommenden Samstag wieder die wortgewandte Gastgeberin DER queeren Popmusikparty im SchwuZ. Destiny Drescher ist auf jeden Fall dabei.

Musikliebhaber*innen werden es schon bemerkt haben, das „Popkicker“-Werbemotiv erinnert an einen der Hits von Lady Gaga, an „Applause“ aus dem Jahr 2013. Was nicht heißt, dass hier nur alte Klopfer zum Einsatz kommen. Die Party widmet sich vor allem aktueller Popmusik, – aber ein paar Klassiker dürfen nicht fehlen.