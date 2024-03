„Sinn und Sinnlichkeit“ in The Knast

× Erweitern Fotos: M. Rädel Hasen und Kaninchen verbinden viele mit Ostern, Fruchtbarkeitssymbole seit dem Altertum

Foto: M. Rädel Berlin Eigentlich ist Ostern ja ein kirchlicher Feiertag, die queere Szene bereichert allerdings das kulturelle Angebot

Frühlingsgefühle! Kirche. Und Kunst. Ende März ist nicht nur eines der wichtigsten Feste für Christ*innen, auch in Sachen queerer Kultur tut sich einiges Tolles! So kann #mensch zum Beispiel ab dem 28. März, 19 Uhr die aktuelle Kunst der diversen LGBTIQ*-Kunst-Community in The Knast erleben.

Die Ausstellung „Primal Matter. Sense And Sensitivity“ erfreut bis zum 1. April immer von 15 bis 20 Uhr. Am 29. März gibt es als besonderen Höhepunkt von 20 bis 22 Uhr „Live Nude Drawing“, das ist aber nicht alles, so gibt es zudem noch einen „Puppy-Play-Day“ und (bei der Vernissage) Livemusik von Paul Middleton.

Auf Social Media freut sich das kreative Team schon: „Wir zeigen Malerei, Fotografie, Skulpturen und Kollagen. In den drei Stockwerken des ehemaligen Gefängnisses in Lichterfelde {...}“ #mensch gehe „von Zelle zu Zelle und lässt sich überraschen, was dort die Sinne anspricht.“ Klasse! www.prideart.eu Mehr ähnliche features findest du auf www.instagram.com/blu_germany.