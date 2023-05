Vereint: „TRANSMISSION“ + „MEMBERS“

Foto: M. Rädel Daddy Issues Ein Partygast und Maximilian (rechts im Bild) von der „MEMBERS“

Foto: @LASchmock DJ La Schmock ist auch dabei

Pfingstfreude überall, nicht nur bei den Christ*innen, auch bei den Klubbern. Das liegt an Partys wie dieser, die in das lange Pfingstwochenende rein feiern lässt. Zwei Floors und ein Chill-out-Garten werden verwöhnen.

Berlins Ruf als Techno- und Deep-House-Hochburg ist eng verknüpft mit dem DJ und Produzenten Marc Miroir. Am 27. Mai gibt sich der Künstler bei der MEMBERS im OXI in Berlin-Lichtenberg die Ehre.

Neben ihm werden noch DJ T, Andre Fau, Daniel Wang, BEAROOO und La Schmock angekündigt. Via E-Mail verrät das Team der Technoparty: „Zu Pfingsten werden wir von besonders guten Geistern beseelt und es gibt guten Grund zu tanzen, denn am 27.5. haben wir eine Kooperation mit TRANSMISSION, die durch ihre Open Airs in Berlin eine feste Größe im queeren Tanzkalender geworden sind. So findet die queere Version des deutschen Brauchtums des Pfingstochsen Einzug in das namensgleiche OXI und wir freuen uns darauf sehr.“

27.5., „MEMBERS – The Ecstatic Party – Kooperation mit ‚Transmission‘“, OXI, Wiesenweg 1 – 4, S Ostkreuz, S+U Frankfurter Tor, 23:59 Uhr bis Sonntag 20 Uhr