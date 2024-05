Turbulenzen im Wonnemonat: Muddern legt los!

× Erweitern Foto: M. Rädel „Boys, boys, boys / I'm looking for a good time / Boys, boys, boys“ – Sabrinas Liedtext passt

Expand Foto: Lovesucks Entertainment

Es wird wild im cassiopeia Berlin, denn es öffnen sich wieder die Pforten zum legendären und auch nach über zwanzig Jahren immer noch immens populären „Irrenhouse“ von Dragqueen Nina Queer.

Die erfreut nicht nur mit eigenem Bier, sie fördert auch den Klubnachwuchs wie kaum eine andere und vergisst auch die älteren Semester nicht, die die Berliner Klubwelt, wie wir sie jetzt nutzen, mit aufgebaut haben.

Am 18. Mai kannst du dich unter anderem über DJ Francis, DJ Paul Paillette, DJ Divinity und Dragqueen Amy Strong freuen. Das Motto der Partynacht ist im Mai „Königin für immer“. Oha! Was das zu bedeuten hat, erklären dir Gastgeberin Nina Queer und das quirlige Candygirl Muddern (großes Bild ganz oben rechts) sicherlich gerne ... Oder wurde das schon in einem von Ninas Podcasts verraten? Gut zu wissen: Der „QUEERGARTEN“ öffnet bereits um 18 Uhr und kostet keinen Eintritt; die kunterbunte Travestierevue ab 2 Uhr am Sonntagmorgen kommt unter anderem von Duct Tape, die #mensch von „eBay presents ‚hot stuff‘“ kennen kann.

Immer am dritten Samstag im Monat: „Irrenhouse“, cassiopeia, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, aboutix.de/event