Völlerei? Burger-Genuss auf dem RAW-Gelände!

× Erweitern Foto: www.thechampionsburger.de The Champions Burger Hier gibt es Essen, das nachhaltig produziert wurde

Expand Foto: M. Rädel Haubentaucher, Berlin, RAW-Gelände Auf dem RAW-Gelände findet sich auch der populäre HAUBENTAUCHER

In knapp zehn Jahren soll hier alles anders sein auf dem RAW-Gelände. Aber noch ist es ein Areal in Berlin, das Klubs wie dem Lokschuppen („Chantals House of Shame“), dem cassiopeia („Irrenhouse“) und Bars wie „Zum schmutzigen Hobby“ ein Zuhause gibt. Und ein Ort für Events wie dieses.

Ab dem 9. Mai steigt hier im Friedrichshain das größte Foodtruck-Event Europas, „The Champions Burger“. Schon ab 10 Uhr kämpfen dann Deutschlands Top-Burger-Läden um den Titel „Bester Burger“. Schriftlich wird dazu verraten: „The Champions Burger ist in Spanien bereits ein Riesenerfolg und hat sich in den vergangenen Jahren zum größten Foodtruck-Event Europas entwickelt. Kreutzers, der Onlineshop für nachhaltige Lebensmittel, bringt die Veranstaltung in diesem Jahr erstmals nach Deutschland. Von Mai bis September wird in 8 Städten (Berlin, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Saarbrücken und München) an insgesamt 95 Tagen der bundesweit beste Burger gesucht.“ Was das Event besonders schön macht ist, dass der Eintritt zum Festival frei ist und alle die Burger zum gleichen Preis angeboten werden. Und: „Vom Bun bis zum Patty stammen alle Lebensmittel aus nachhaltiger Herstellung“, wow, das freut!

9. – 19. Mai, „The Champions Burger“, RAW-Gelände, Revaler Straße 99, S+U Warschauer Straße, die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 9. Mai, um 10 Uhr. Freitag bis Sonntag dauert das Event von 12 bis 22 Uhr, Montag bis Donnerstag von 16 bis 22 Uhr, www.thechampionsburger.de

