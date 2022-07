Vormerken! FOLSOM kommt ...

× Erweitern Foto: L. Deike Folsom

Der Sommer dreht zwar nochmals auf, aber in wenigen Wochen lugt schon der Herbst um die Ecke. Und in dieser Übergangszeit wird es besonders kerlig!

Denn im September trifft sich wieder die Leder- und Fetisch-Community in Berlin beim Straßenfest von Folsom mit all seinen Partys davor und danach. Und Lars Deike lädt in The Knast zur „UNBOUND“-Ausstellung (Bild rechts).

Über das Festival: Seit 2005 kommt Europas Leder- und Fetisch-Szene jährlich bei „Folsom“ in Berlin zusammen. Nach zwanzig erfolgreichen Jahren in San Francisco (im Schnitt 300.000 Besucher) war es auch damals an der Zeit, dass das Fetisch-Ereignis nach Deutschland kommt! Bei „Folsom“, dem einzigen Straßenfest auf europäischem Boden für die gesamte und breit gefächerte Leder-, Sneaker- und Fetischszene, erwarten dich Vereine, Klubs und Bars der Szene – und Live-DJs jeder Art pumpen fette Musik auf die Massen im Klub oder beim Straßenfest. Gefeiert wird 2022 unter anderem im Gretchen, in der Alten Münze, im Connection und im KitKatClub.

10.9., Folsom, folsomeurope.info, 7.9. UNBOUND, The Knast, www.prideart.eu