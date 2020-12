Wiegenfest: Schwules Museum

× Erweitern Foto: Tim Reckmann / pixelio.de Geburtstags Weissenburg

Was, erst 35 Jahre?! Am 6. Dezember 1985 ging es mit dem Museum los.

Foto: M. Rädel Geburtstag Torte

Wir freuen uns mit dem Team vom Schwulen Museum, dass eine wichtige und nicht nur bei Szene-Aktivisten und Touristen populäre Kulturadresse so einen stattlichen Geburtstag feiern kann. Im Schwulen Museum kannst du Kunst entdecken aus der Szene und für die Szene, aber auch Kunst, die die schwule Emanzipation auf den Weg gebracht hat. Danke. Und: alles Gute!

Seit Ende Oktober sind „20 Darlings“, von Besuchern, Fans und Unterstützern ausgesuchte Lieblingsobjekte, in Raum 4 des Schwulen Museums zu sehen. Die Ausstellung läuft bis zum 4. Januar 2021.

Foto: Kim Schneider / CC BY-SA 4.0 / wikimedia Schwules Museum Das Schwule Museum in Berlin. Foto: KimSchneider - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, Link

Über das Schwule Museum

Das Schwule Museum (einst mit „*“ am Ende des Namens) wurde 1985 gegründet und ist seitdem zweimal, zuletzt 2013, zwecks Vergrößerung umgezogen, aktuell residiert man in der Lützowstraße 73, in Mitte-Tiergarten. Vier Ausstellungsräume und ein Café, auch für Veranstaltungen nutzbar, eine Präsenzbibliothek mit Rechercheplätzen sowie Büroräume und eine Werkstatt bilden einen Ort, der über die Diversität von sexuellen Identitäten und Geschlechterkonzepten informiert.

