Wilde Stunden! Chantal und Bürger Pe

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Chantal und Ihr Bürger

Expand Foto: M. Rädel Irrenhouse, Katy und Francis Katy & Francis

Der Donnerstag ist auch im Jahr 2024 fest in Chantals schöner Hand. Wer donnerstags zu HousElektro tanzen will und Lust auf extraordinäre Bühnenkultur und drollige Queers hat, der/die kommt zu ihrer Party, der/die kommt ins „HOUSE OF SHAME“ im Lokschuppen auf dem RAW-Gelände.

House! Disco! Rave! Eurodance! Hier stimmen die Beats und der Service an der Garderobe, das Personal an der Theke ist super, #mensch hat Spaß auf der Tanzfläche (danke an die DJs! Diese Woche sind es DJ Francis und Bürger Pe) und es gibt einen Klubgarten. Mit Discokugeln! Live können wir uns am 30. Mai über TV-Stern Katy Bähm freuen. Und mitunter passieren hier auch ganz gewaltige Dinge hinter und neben der Bühne ...

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

