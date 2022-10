Berlin: AfD-Jugend marschiert vor queerer Kita auf

× Erweitern Nur einige der Schlagzeilen einer beispiellosen Medienkampagne gegen queeres Leben

Am Samstag will die Junge Alternative, als vorläufigen Höhepunkt der durch rechte Medien und die Bild lancierten Hetzkampagne gegen ein als „Pädo-Kita" diffamiertes Projekt in Berlin demonstrieren. Ein breites Bündnis ruft zum Gegenprotest auf.

männer* wird vor Ort sein und am Wochenende ausführlich über den Fall berichten. Für den Moment verlässt die Redaktion den Kurs der journalistischen Neutralität und schließt sich dem Aufruf von Bundesstiftung Magnus-Hirschfeld, LSVD Berlin Brandenburg, dem Lesbenring und vieler weiterer Akteur*innen der Zivilgesellschaft an:

Am Samstag, 29. Oktober will die Jugendorganisation der AfD, die sogenannte Junge Alternative, vor dem Lebensort Vielfalt der Schwulenberatung am Südkreuz in Berlin-Tempelhof aufmarschieren. Mit ihrer queerfeindlichen Hetze greift die AfD und ihre sogenannte Junge Alternative queeres Leben als Ganzes an. Sie setzen Homosexualität mit Pädophilie gleich, schwadronieren von angeblicher Umerziehung und verbreiten andere gefährliche Lügen. Das sind widerlichste Schmähungen gegen queere Menschen, die wir aktuell von Rechtsaußen auch immer wieder gegen trans* Menschen erleben müssen.Ihr Ziel ist klar: Sie wollen die Vielfalt von queerem Zusammenleben bekämpfen, sie wollen uns einschüchtern und mundtot machen. Dazu nutzen sie einen vermeintlichen Skandal um das großartige Projekt der Regenbogen-Kita der Schwulenberatung Berlin schamlos aus. Wir, die queere Community Berlins und ihre Verbündeten, wehren uns gegen diese menschenfeindliche Hetze. Wir zeigen laut und deutlich, dass es kein Zurück in die dunkelsten Zeiten dieses Landes geben wird. Wir sind bunt, wir sind vielfältig, wir sind mutig. Wir lassen uns nicht einschüchtern! Berlin gehört uns allen, in aller Vielfältigkeit. Das zeigen wir am Samstag vor Ort – mit Ihnen und Euch gemeinsam! Solidarisch für ein offenes, buntes und queeres Berlin!

➡️ 29.10., Ella-Barowsky-Straße Ecke Gotenstraße, Berlin, 13 Uhr, aktuelle Infos in der Facebook-Veranstaltung