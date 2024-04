Lexy & K-Paul – „Taste of Your Love“

Expand Foto: @lexykpaulofficial Lexy & K-Paul Humor wird bei Lexy & K-Paul großgeschrieben

Am Freitag soll die neue Single des Berliner Techno-Duos Lexy & K-Paul erscheinen. Was es bisher zu hören gab, macht Lust, zu tanzen. „Taste of Your Love“ scheint ein Track zu sein, der nicht mit Oldskool-Rave-Einflüssen geizt.

Ein bisschen Bizarre Inc, ein bisschen Moby, 1991er-Cappella und viel früher WestBam. Trotzdem voll 2024 und einfach ein Brett, das die Dancefloors erobern wird. Lexy aka Niconé (Alexander Gerlach; geboren am 14. Januar 1976 in Dresden) und Kai Michael Paul (geboren am 5. November 1973 in Berlin) produzieren seit den 1990ern erfolgreich Rave und Techno. Vor allem zur Jahrtausendwende landeten sie Klub-Hit auf Chart-Hit. „Freak“, „Love Me Babe“ oder auch „You're the One“ und „Let’s Play“ sind Klassiker des Genres. Diese zwei Musiker muss #mensch einfach mögen, schon weil die zwei „East End Boys“ Technolektro-House mit Augenzwinkern komponieren. Am Freitag erscheint die neue Single: TasteOfYourLove