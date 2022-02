„Good Morning Gorgeous“ – Mary J. Blige

× Erweitern Foto: Ahmad Barber & Donte Brown Mary J. Blige

Die Soul-Pop-Queen Mary J. Blige hatte gerade noch einen kurzen, aber spektakulären Auftritt in dem Aretha-Franklin-Film „Respect“, jetzt kommt neue Musik. Ein ganzes Album!

Das sehr entspannte R'n'B-Werk „Good Morning Gorgeous“ erfreut mit 13 Liedern, darunter befindet sich auch ein Duett mit Usher. Unsere Anspieltipps sind „Come See About Me“, „Love Will Never“ sowie „“ und „Need Love (feat. Usher)“.

„Als ich in meinem Leben schlimme Scheiße durchgemacht habe, habe ich damit begonnen, mir ‚Guten Morgen, Gorgeous‘ zu sagen. Egal, was ich durchmachte, ich schaute in den Spiegel und sagte ,Guten Morgen, Gorgeous' … Ich bin großartig, weil Gott gesagt hat, dass ich großartig bin,“ so Mary über den Titel des neuen Albums. Und ja, sie ist großartig! Ein Vorbild in vielerlei Hinsicht.

Die Karriere der ehemaligen Backgroundsängerin startete 1992 in den USA zwar erfolgreich, trotzdem hatte sie lange mit Drogen und Depressionen zu kämpfen. Die am 11. Januar 1971 in New York City geborene Sängerin ist dank Hits wie „Family Affair“, „One“ und „As“ (mit George Michael) ein Weltstar und Vorbild für viele Queers. Über ihre musikalischen Einflüsse verriet sie uns einmal im Interview: „Elton John, Soul II Soul, The Brandnew Heavies, George Michael, Wham! fand ich als Kind schon super. Und Boy George natürlich auch. Später mochte ich Amy Winehouse. Und jetzt Sam Smith“. www.maryjblige.com