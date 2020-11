Mit Musik der Krise trotzen

Cher, Robin Schulz, Berlin, DJ Jerome, Kylie, Milk & Sugar und Dua Lipa sind nur einige der Künstler, die gerade die Seele umschmeicheln und den Po wackeln lassen. Wir haben da einige Tipps für dich versammelt.

Yola ist mit dabei bei „Stop Crying Your Heart Out“, das Original ist übrigens von Oasis

Die wichtigste Veröffentlichung ist sicher BBC Children in Need, ein Musikprojekt für bedürftige Kinder, das Weltstars wie Cher, Ava Max, Mel C, Kylie Minogue, Robbie Williams, Jess Glynne und Clean Bandit vereint. Herausgekommen ist eine berührende (Rock-)Ballade, die dank starker Stimmen und einem positiven Text nicht nur aufbaut, sondern auch das Zeug zum Klassiker hat.