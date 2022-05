Neuer Hit für Diana Ross und Queen-Auftritt

× Erweitern Foto: www.grammy.com Diana Ross

Foto: Motown Records Diana Ross Die am 26.3.1944 geborene Diana Ross führte seit 1964 über zwanzig Mal die Album- und Singlecharts an und landete über sechzig Charthits. Bis 1969 war sie Frontfrau der Girlgroup The Supremes. Eine der größten Schwulenhymnen stammt von ihr: „I'm Coming Out“ (zusammen mit den Jungs von Chic). Sie war eine enge Freundin von Michael Jackson – man sagt auch, er habe sich so oft operieren lassen, um so auszusehen, wie sie ...

Mit dem UK-Top-10-Erfolg ihres letzten Albums „Thank You“ im Gepäck präsentiert die legendäre Künstlerin Diana Ross ein neues Lied aus einem Filmsoundtrack zum neuen Film der „Minions“. Und sie wird am 4. Juni für die Queen singen, bei deren „Platinum Jubilee Celebration“ **.

„Ich hatte die Ehre, die Queen im Laufe meines Lebens viele Male zu treffen, auch wenn ich mit meiner Familie zusammen war. Ihre Majestät ist und bleibt eine unglaubliche Inspiration für so viele auf der ganzen Welt, und ich war hoch erfreut, eine Einladung zu erhalten, bei einem so bedeutsamen und historischen Anlass aufzutreten.“ Diana Ross

„Turn Up the Sunshine“ ist eine Groove-geküsste soulige, funkige und poppige Hymne, wie man sie im Kriegsjahr 2022 braucht. Schon immer verstand es die ehemalige The-Supremes-Sängerin („Stop! In the Name of Love“, „Love Child“, „You Keep Me Hangin' On“, ...) und Disco-Legende („Upside Down“, „Love Hangover“, „Take Me Higher“, „Chain Reaction“ ...), Mut und Zuversicht durch ihre Musik zu geben. Empowerment durch die Kraft der Musik, das gelingt auch bei dieser neuen Nummer. Klasse! www.dianaross.com

** Feier zum 70. Jahrestag der Thronbesteigung von Königin Elizabeth II. am 6. Februar 1952