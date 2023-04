Tim Lienhard – 63 Jahre KUNST und Queerness

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Im „Irrenhouse“ ist der Künstler gerne – gerne aufgedonnert und in Begleitung

Foto: T. Lienhard Tim Lienhard und Sven Marquardt

Regisseur, Avantgarde-Künstler, Dragqueen, aber auch Journalist und Denker. Am Samstag feiert Tim Lienhard seinen 63. Geburtstag, da wir dann mit ihm anstoßen werden, gibt es das Interview schon heute.

Tim, wie fühlt #mensch sich in den 60ern? Ich fühle mich sehr gut, weil ich nicht mehr so viel arbeiten muss und trotzdem ein erfülltes, rundes Leben führen darf.

Gibt es etwas, das dir jetzt besonders Spaß macht? Besonders viel Spaß macht mir der Mix, aus jungen Menschen und auch alten Freunden, aus Literatur, Kunst und Party einen bunten Straus binden zu können.

Foto: M. Rädel Irrenhouse Hat alles im Griff: Tim Lienhard

Du bist gerne in den Klubs der Welt unterwegs, aber auch tagsüber kreativ. Befruchtet dich die Klubwelt? Sinnlich-erotisch stimuliert mich das Nachtleben. Intellektuell, geistig die Welt der Kultur. Menschlich meine Freunde & Freundinnen.

Welches neue Projekt dürfen wir von dir dieses Jahr erwarten? Ich mache eine Langzeitbeobachtung der Künstlerin Karin Sander, die dieses Jahr in Venedig bei der Architektur Biennale die Schweiz vertreten wird. Karin Sander hat mich beauftragt, eine Filmdokumentation über sie zu realisieren.

Queer, schwul, gay … Wie labelst du dich denn eigentlich? Ich bin ein schwuler Cis-Mann, der gerne seine schwule Sexualität und Identität lebt. Mit meinem Look als Dragqueen bin ich aber entschieden queer.

Verrate mir deine drei Lieblingslieder. Was ich wahnsinnig gerne höre, ist der Song „Straight to Number One“ von Touch & Go. Diesen Song benutze ich auch gerne für meine Postings. Ich bin immer nah an der ganz aktuellen Musik, es gibt deshalb keine Lieder, die mich mein Leben hindurch begleiten … Tim Engelhardt und Nils Frahm mag ich sehr gerne. Und ich staune, dass ich Beyoncé toll finde! (lacht)

Über den Künstler: Der am 15. April 1960 in Villingen (Schwarzwald) geborene Wahlberliner Tim Lienhard arbeitet schon lange in der Film- und Kunstwelt, unter anderem schuf er Fernsehdokumentationen über Désirée Nick, Quentin Crisp, Georgette Dee und Mario Wirz und landete 2013 mit „One Zero One – Die Geschichte von Cybersissy & BayBJane“ einen weltweiten Szeneerfolg. Befreundet ist Tim unter anderem mit Joko Koma, Maria Psycho aka Marcus Wolff und natürlich BayBJane. Tim auf Facebook, Tim auf Instagram

× Erweitern Foto: M. Rädel Marcus Wolff aka Maria Psycho und Tim Lienhard

× Erweitern Foto: M. Rädel Tim Lienhard, Joko Koma und Amanda Cox 2016