100% Community

Was wäre Berlin ohne seine Klubwelt? Stehen Institutionen wie der Tresor und das Berghain (kleines Bild rechts) für Techno und House, für den „Klang der Familie“, so stehen unter anderem das Connection, das SchwuZ, das SO36 und das „Irrenhouse“ von Dragqueen Nina Queer für die diverse queere Community, Shows und queere Sounds. Am Sonntagmorgen wurde im cassiopeia Berlin auf dem RAW-Gelände im Rahmen dieser Party ein Video gedreht (wir berichteten). Wir haben einige Bilder davon für dich.

Mutter Dora und eine weitere Schwester der Perpetuellen Indulgenz



TV-Stern Katy Bähm und ihre gute Freundin Merle



