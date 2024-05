20 Jahre „CABARET“, 30 Jahre KitKatClub

× Erweitern Foto: Barbara Braun / TIPI AM KANZLERAMT MuTphoto_S2393 Florian Stanek als Conférencier

Expand Foto: M. Rädel REVOLVER BERLIN Candy Boy Dan KitKatClub Foto: M. Rädel Gegründet wurde der KitKatClub neu 1994 von Kirsten Krüger und Simon Thaur. 2007 zog der Klub in die Räume des Sage an die Köpenicker Straße. Alles Gute zum 30. Geburtstag!

Wir gratulieren zu zwei Jahrzehnten Tanz, Gesang, Musical-Spaß und Travestie!

Kaum zu glauben, aber das Musical „Cabaret“, das auf den Geschichten von Christopher Isherwood (1904 – 1986) basiert, ging in der Inszenierung von Vincent Paterson 2004 das erste Mal über die Bühne. Über die Bühnen! Denn zuerst wurde in der Bar jeder Vernunft das (queere) Berlin der Weimarer Republik gefeiert, ab 2010 dann im Tipi am Kanzleramt. Am 13. Juli ist die Jubiläumspremiere, bis zum 6. Oktober ist „Cabaret“, das auch untrennbar mit Liza Minnelli, der Tochter von Judy Garland, verbunden ist, dann wieder zu genießen. Und auch der das Kitty, der KitKatClub hat einen Grund zu feiern: 30 Jahre! Nach wie vor locken hier Partys wie die REVOLVER die (queeren) Klubber an. www.tipi-am-kanzleramt.de

