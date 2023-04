La Caballé und die Strong

× Erweitern Foto: M. Rädel Ellie Caballé und Amy Strong Ziemlich glamouröse Freundinnen: Ellie Caballé und Amy Strong

Foto: M. Rädel DJ Jordan Snapper

Mit Glamour und Travestie noch einmal Spaß haben, bevor es ab Karfreitag österlicher, anders lustig und womöglich ruhiger wird.

Du feierst durch? Okay, auch dann ist diese Donnerstagnacht eine feine Sache, immerhin hat Gastgeberin Chantal gleich zwei der beliebtesten Dragqueens Berlins am Start: Ellie Caballé und Amy Strong.

Und das ist noch nicht alles: Die Musik zur queeren Nacht auf dem RAW-Gelände kommt unter anderem von DJ Jordan Snapper, einem der ganz angesagten DJs der Berliner Community mit einem Händchen für Hits. Ebenfalls mit am Start sind CoCo Kitsch (großes Bild ganz oben) und DJ Tiasz, für Abwechslung ist also gesorgt. „Chantals House of Shame“ wird auch 2023 wieder eine der erfolgreichsten Partys zur Osterzeit werden, darauf kann #mensch wetten.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Suicide Club, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr