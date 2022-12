Berliner CSD-Demonstration 2023

Foto: M. Rädel CSD Berlin Die finale CSD-Route wird noch bekannt gegeben. „Aufgeteilt in einen Demozug und anschließende Abschlusskundgebung ziehen Demofahrzeuge mit politischen und aktivistischen Reden, untermalt von Musik mit hunderttausenden Menschen durch die Straßen der Hauptstadt“, so der Berliner CSD e. V.

Heute teilte uns der Berliner CSD e. V. die Daten für den „Pride Month Berlin“ und natürlich für die „Berlin Pride“ mit. Das Motto noch nicht, denn das wird noch erarbeitet.

Der 2023er-„Pride Month Berlin“ wird vom 28. Juni 2023 bis zum 23. Juli 2023 die LGBTIQ*-Community und ihre Freund*innen vereinen, bespaßen und informieren. Die Demonstration, die „Berlin Pride“ findet am 22. Juli statt, sicherlich wieder größer, vielfältiger und vor allem noch diverser als in den Jahren zuvor.

Wer hätte beim ersten Berliner CSD 1979 in West-Berlin gedacht, dass sich einmal Politiker*innen und große Firmen dazu gesellen, um für Menschenrechte und Freiheit Gesicht zu zeigen? Es ist also schon eine Erfolgsgeschichte. Zum zweiten Mal findet auch (in dieser Form) ein „Pride Month" statt, etwa 2011 versuchte man es schon einmal, 2022 aber erstmals unter dem Siegel „Pride Month" – und mit Erfolg.