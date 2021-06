„Chantals House of Shame“ kommt zurück

× Erweitern Foto: M. Rädel Kenni Korvette (Transparent Tim) Miss Fish Chantal Auch Miss Fish aus Kopenhagen (2 v.l., ganz links: Transparent Tim, rechts daneben Chantal) trat hier schon auf

Foto: M. Rädel Gloria Viagra und Chantal Gloria war immer gerne dabei – und 1999 saß sie am Einlass der Party

Die sinkenden Inzidenzen, die Impfungen, das sommerliche Wetter, das umsichtige Verhalten der Mehrheit machen es möglich, die queere Klubwelt kommt nach und nach zurück. Im Juli wird auch eine der legendärsten Partys der LGBTIQ*-Szene wieder ihre Gäste beglücken können: „Chantals House of Shame“ im Suicide Circus.

Foto: Thomas Götz von Aust Chantal und Michael Rädel

„Ich freue mich wahnsinnig, dass es bald so weit ist“, verriet uns die gast- und namensgebende Veranstalterin Chantal beim Spaziergang mit einem Eis in der Hand. „Zuerst dachte ich ja noch, es wird alles kompliziert mit Voranmeldung und und und … Aber jetzt kann ich ganz normal die Abendkasse öffnen.“

Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten: Ihre Party vergrößert sich. „Ich habe jetzt zwei Floors im Garten, 500 Leute können dann draußen feiern, alles so, wie es die Maßnahmen erlauben“, so die Klub-Legende, die die Pandemiezeit für einen bewussteren und gesünderen Lebensweg genutzt hat. Oder ob ihr ihre Beziehung guttut? Sei’s drum, wir freuen uns für und mit und auf Chantal! Wenn alles gut geht, dann heißt es schon im Juli „Ladies and gentlemen, the fabulous Chantal“ aus den Lautsprechern. Das genaue Datum geben wird asap bekanntgegeben.

× Erweitern Foto: M. Rädel Nikolaj Tange Lange Auch Nikolaj Tange Lange feierte schon im „Klubgarten der Schande“

Wer schon alles da war? US-Dragqueen Sherry Vine zum Beispiel, Désirée Nick, Sängerin Kaey, Dragqueen Destiny Drescher, BayBJane, Weltstar Conchita Wurst, DJ Spencer Reed, Sängerin Oshri, Modelmacher Rolf Scheider, Avantgarde-Künstlerin Aérea Negrot und auch Superstar Katy Perry ... Hier gibt es etwas Historie: