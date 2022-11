DREI FRAGEN an „REVOLVER“-DJ Arthas Berlin

× Erweitern Arthas Berlin

Am 11. November feiert vor allem Süddeutschland und der Kölner, Mainzer und Düsseldorfer Raum in Deutschland den Beginn der tollen Karnevals-, Fastnachts- oder Faschingstage. In Berlin feiern DJs wie Jaycap, Maringo und Tante Renate bei der „REVOLVER“ im KitKatClub.

Mit dabei ist auch DJ Arthas Berlin, den manch einer als Erotikstern von Crunchboy kennt. Für uns hatte der musikalische Skinhead etwas Zeit.

Was macht für Dich die Party „REVOLVER“ so besonders? Die REVOLVER-Party feiert im Januar 2023 ihr zehnjähriges Jubiläum und ich bin von Anfang an mit dabei. Dadurch habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu Veranstalter Oliver Mohns. Er gab mir die Möglichkeit, meinen Traum zu verwirklichen und DJ zu werden. Die REVOLVER ist nun zu meiner Familie geworden, die Party ist international bekannt und man lernt immer wieder neue Menschen kennen. Ich liebe diese Party einfach!

Und welche Musikart legst Du bevorzugt auf? Ich spiele eine Kombination aus Techno und Acid.

Was ist gerade dein Lieblingstrack? Ich habe drei! Aktuell sind es „Cyberspace“ von Space 92, „Acid Voices“ von Denise Schneider und „Choir of Spirits“ von Push x Joyhauser.

Über die Party: Bei der „REVOLVER Party Berlin“ im Kitty treffen sich seit 2014 jeden Monat die Wilden, die Flirthungrigen, die Klub-Avantgarde, Straps-Lotte und andere liebenswerte Klubber*innen, um zu Technolektro, House und Disco abzugehen – auch zu den Klängen von DJ Arthas Berlin.

11.11., „REVOLVER November Edition“, KitKatClub, U Heinrich-Heine-Straße, 22 Uhr, www.instagram.com/arthas_berlin