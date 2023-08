„Folsom Europe Street Fair“ – Berlin im Fetisch-Fieber

× Erweitern Foto: @AlteMuenzeBerlin Alte Münze

Der Spätsommer steht in diesem Teil Berlins traditionell im Zeichen von Leder-Machos, Bären, Puppies, Gummi-Helden und S/M-Dragqueens – und all deren Freund*innen.

Denn die „Folsom Europe Street Fair“ lädt ein, unter freiem Himmel dem geliebten Fetisch zu frönen, zu cruisen, zu reden, zu lachen, für LGBTIQ*-Sichtbarkeit zu sorgen. Das erste Event ist am 7.9. um 20 Uhr in der evangelischen Zwölf-Apostel-Kirche, hier gibt es ein Klassik-Konzert („Classic Meets Fetish“), ab 22 Uhr öffnen sich dann die Türen zur „ADAM – Official Folsom Europe Opening Party“ im Connection.

Auch um 22 Uhr, aber am 8.9. steigt dann die „Testosterone“ im Gretchen am Mehringdamm, zeitgleich steigt im SO36 der „BEAR DANCE FOLSOM“, das Straßenfest selbst geht am 9. September um 12 Uhr los. Ab 23 Uhr öffnen sich dann die Pforten zu Alten Münze in Mitte, hier kann bei der „PiG“ deftig abgegangen werden …

Über das Happening: Seit 2005 kommt Europas Leder- und Fetisch-Szene jährlich bei „Folsom“ in Berlin zusammen. Nach zwanzig erfolgreichen Jahren in San Francisco (im Schnitt 300.000 Besucher) war es auch damals an der Zeit, dass das Fetisch-Ereignis nach Deutschland kommt! Bei „Folsom“, dem einzigen Straßenfest auf europäischem Boden für die gesamte und breit gefächerte Leder-, Sneaker- und Fetischszene, erwarten dich Vereine, Klubs und Bars der Szene – und Live-DJs jeder Art pumpen fette Musik auf die Massen im Klub oder beim Straßenfest.

9.9., „Folsom Europe Street Fair“, Motzstraße und angrenzende Straßen, U Nollendorfplatz, 12 Uhr, folsomeurope.berlin