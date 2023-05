Mataina: 1990er, 1980er und #GlitzerMenStrip

× Erweitern Foto: M. Rädel Metropol Berlin Gebaut wurde der Tanztempel (frühere Namen: Theater am Nollendorfplatz, Neues Schauspielhaus und Goya) 1905/1906 mitten im schon zu Kaiserszeiten queeren Kiez am Nollendorfplatz

Foto: M. Rädel Irrenhouse, Mataina Dragueen Mataina ist eine quirlige Legende

Das Team vom Metropol in Schöneberg fährt einiges an Ideen auf, um wieder Schwung in den legendären Klubbau zu bekommen. Mit der „GLITZER GLITZER Party“ im Mai könnte das klappen.

Und das liegt nicht nur an dem angekündigten Programmpunkt Menstrip! Ende Mai will das Metropol einfach gute Laune bereiten, dafür sorgen die liebenswerte Dragqueen Mataina und natürlich die Beschallung.

Musikalisch setzen die DJs – unter anderem DJ Rokit und Hendrik Unltd werden angekündigt – auf Dance und Pop à la Rihanna, Spice Girls, David Guetta und *NSYNC. Musik, die einfach Spaß macht, „cool“ sein kann #mensch woanders. Los geht es am 20. Mai um 23 Uhr, wer will kann davor ja noch in die Bar Heile Welt, die direkt daneben ist, gehen, um etwas vorzuglühen.

20.5., „GLITZER GLITZER Party“, Metropol, Nollendorfplatz 5, U Nollendorfplatz, 23 Uhr