Interview • Sven Lehmann: „Hartz IV muss weg!“

Ist soziale Gerechtigkeit eine Frage von guter Sozial- oder von besserer Menschenrechts- und Minderheitenpolitik? Leidet die Kassiererin bei Aldi unter der staatlichen Durchsetzung des Rechts auf sexuelle und geschlechtliche Identität? Verdient der Pfleger weniger, weil Ahmed bei der Wohnungssuche nicht mehr diskriminiert werden darf? Sven Lehmann sitzt seit vier Jahren für die Grünen im Bundestag und lebt die Antwort auf all diese Fragen von Thierse, Palmer, Wagenknecht und Konsorten politisch vor.

Lehmann_G2 Queerpolitik als Orchideenthema? Bei Sven Lehmann sicher nicht. 2018 zog er in den Bundestag ein und empfing uns im hektischen Einzugstrubel in seinem Bundestagsbüro zum Interview

Vor vier Jahren saßen wir zum Interview bei dir im notdürftig schnell eingerichteten Bundestagsbüro und du hast uns von deinen Erwartungen und Zielen erzählt. Wie ist deine ganz persönliche Bilanz?

Ich erinnere mich noch sehr gut. Das war das allererste Interview, nachdem ich in den neuen Bundestag gewählt worden war. Die Überschrift war damals „Grüne, Grindr und Gerechtigkeit“, glaube ich, und das war ja dann auch prägend. (lacht) Das war politisch eine sehr turbulente Legislaturperiode. Zunächst hat es ewig gedauert, bis überhaupt eine Regierung gebildet wurde, dann hatten wir einen Dauerstreit in der Koalition mit Angriffen aus der CSU auf Angela Merkel wegen ihrer Flüchtlingspolitik. Dann kam Corona, was auch das Parlament noch mal komplett neu herausgefordert hat. Politisch also sehr turbulent und persönlich für mich natürlich auch eine riesige Umstellung mit dem Pendeln zwischen Köln und Berlin. Das Gute ist: Ich liebe beide Städte so sehr, dass ich mich wirklich immer in der einen Stadt auf die andere freue. Ich habe mich entschlossen, bei dieser Wahl wieder anzutreten.

Opposition war gut, um Erfahrung zu sammeln, aber ich möchte das, was ich erarbeitet habe, jetzt auch umsetzen.

Ich bin wieder in Köln aufgestellt als Kandidat und auf der NRW-Landesliste mit einem aussichtsreichen Platz.

Sozialpolitik und Queerpolitik hast du als deine Schwerpunkte genannt. In welchem der beiden Felder ist die Legislaturperiode besser gelaufen als erwartet, in welchem schlechter?

Ich habe diese beiden Politikfelder sehr bewusst gewählt, weil ich finde, dass es in der Gesellschaft und in der Politik leider sehr viele Debatten gibt, die abwägen wollen, was wichtiger ist: Menschenrechte oder sozialer Fortschritt. Ich sage: Beides! Und das darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. – Tatsächlich hat Corona noch mal in beiden Themenbereichen deutlich gezeigt, dass wir großen politischen Handlungsbedarf haben. Im sozialen Bereich ist deutlich geworden, dass ganze Gruppen in der Gesellschaft nicht ausreichend sozial abgesichert sind. Soloselbstständige, Kulturschaffende, Menschen in der Grundsicherung – die standen vor den Scherben ihrer Existenz oder stehen da immer noch.

Deswegen – und das habe ich auch schon vor vier Jahren gesagt – muss Hartz IV weg.

Wir brauchen eine würdevolle soziale Sicherung, die einen in Zeiten, in denen man selber kein ordentliches Einkommen hat, unterstützt und nicht gängelt und bevormundet. Daran halte ich auch weiter fest. Die Bundesregierung ist auf diesem Ohr leider taub. In der Queerpolitik ist die Bundesregierung ein ziemlicher Ausfall.

× Erweitern Am 19. Mai hielt Sven Lehman im Plenum des Deutschen Bundestages eine Rede zur gesundheitlichen und sozialen Situation von LGBTIQ* in Deutschland – die Grünen hatten eine große Anfrage zu dem Thema gestellt und damit ein umfassendes Lagebild (männer* kommentierte)

Das Einzige, was nach der Öffnung der Ehe passiert ist, wurde entweder von Gerichten erzwungen oder von Petitionen angestoßen. Es gibt kaum eine eigene queere Agenda. Deutschland ist im internationalen Vergleich zurückgefallen, was die Gleichstellung von LSBTTI* angeht. Ich bin in beiden Themengebieten enttäuscht von der Bundesregierung. In der neuen Legislaturperiode möchte ich in beiden Gebieten noch mal neue Impulse anstoßen und dann hoffentlich mit anderen Mehrheiten auch umsetzen.

Was wäre für dich persönlich im neuen Bundestag eine rote Linie in Koalitionsverhandlungen? Artikel 3? Das Transsexuellengesetz? Oder doch lieber die Überwindung des Sanktionssystems bei Hartz IV?

Eine gute Frage. Ich bin kein großer Freund von roten Linien, aber ich bin ein Freund von grünen Linien. Sprich, was muss überschritten werden. Was muss man erreichen, um sagen zu können: Da mache ich als Abgeordneter, da machen wir als Partei mit in einer Regierung. Für meinen Bereich heißt das: Wir müssen wegkommen von Hartz IV. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wir haben mit der sogenannten Grünen Garantiesicherung ein Modell entwickelt, mit dem man Schritte gehen kann: höhere Regelsätze, weg von diesen Sanktionen, weg von den sogenannten Bedarfsgemeinschaften – hin zu individuellen Ansprüchen –, besserer Hinzuverdienst und so weiter. Da müssen wir unbedingt weiterkommen.

× Erweitern Sven Lehmann in der ersten Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben. Für das T-Shirt gab es eine Rüge vom Bundestagspräsidium ...

Und das müssen wir aber natürlich auch im ganzen Bereich der Queerpolitik. Da gibt es kein Entweder-oder. Wir müssen das Transsexuellengesetz überwinden. Man kann ja darüber streiten, was genau an seine Stelle soll, aber das Transsexuellengesetz muss weg. Wir müssen einen bundesweiten Aktionsplan gegen Homo- und Trans*feindlichkeit auflegen. Wir müssen eine moderne Familienpolitik machen und das Abstammungsrecht reformieren. Nur wenn wir bei diesen grünen Linien etwas erreichen, können wir als Grüne eine Politik der sozialen und gesellschaftspolitischen Fortschritte durchsetzen.

Mit 41 Jahren gehörst du der Generation an, die sowohl die analoge Bonner Republik, die Wiedervereinigung und die digitale Transformation bewusst miterlebt hat. Parallel den gesellschaftlichen Wandel vom Schwulenverbotsparagrafen bis zur Ehe für alle, vom Gastarbeiter zum Einwanderer, vom Atomkraftwerk zum Windrad. Wie soll Politik mit denen umgehen, die nicht mehr mitkommen und sich unverstanden fühlen?

Zunächst einmal: Gesellschaft ist immer im Wandel. Es gibt keine Phase in der Geschichte, wo sich Dinge nicht verändert haben. Man denke nur daran, dass bis vor einigen Jahrzehnten homosexuelle Liebe und Handlungen bestraft wurden. Man konnte seinen Job verlieren. Frauen mussten ihren Ehemann um Erlaubnis bitten, um arbeiten zu dürfen. Das ist alles keine 100 oder 200 Jahre her. Gesellschaft ist also immer im Wandel gewesen, und diesen Wandel haben Menschen vorangetrieben. Oft übrigens nicht aus der Politik, sondern aus der Gesellschaft heraus. Und diese Bewegungen des gesellschaftlichen Wandels haben natürlich Gegner gehabt. Es gab immer Menschen, die das falsch fanden. Friedrich Merz beispielsweise, der jetzt prominent antritt, hat 1997 noch dagegen gestimmt, dass Vergewaltigung in der Ehe Straftat wurde. Was ich wichtig finde bei den Debatten um Teilhabe, um Sichtbarkeit, ums Gendern und so weiter:

Ich habe noch nie – und auch die Grünen nicht – jemandem vorgeschrieben, wie er oder sie sprechen soll.

Ich selber spreche möglichst inklusiv und mache inklusive Politik, weil ich finde, dass Menschen gesehen werden sollen, die bisher nicht gesehen werden. Dass sie Sichtbarkeit bekommen in der Politik, in der Sprache, in den Gesetzen und im Bewusstsein. Aber natürlich zwinge ich niemanden, so zu sprechen.