Weltflucht kann (auch mal) helfen

Kurzarbeit, Insolvenz, Corona, Ausgangssperre, Kontaktverbot ... Ein Blick aufs Smartphone, Social Media oder ins Fernsehen reicht, und man ist bedient. Gibt es eigentlich noch gute Nachrichten?

Zudem dann noch das übliche Übel mit vertratschten Diven im privaten Umfeld (wer nicht die Wohnung verlassen muss, postet sich eben müde), der Zusammenarbeit unwilligen Geschäftskontakten (bitte helft uns, aber wir helfen euch nicht) und leeren Geschäften (was macht ihr denn alle mit dem Klopapier und Dosengerichten?).

Da steckt man doch gerne mal den Kopf unter die Decke, lässt (fast) alles ausgeschaltet und taucht entweder ab bei YouTube, Netflix oder ... In die Musik! Klänge und Melodien gepaart mit schönen Erinnerungen, das ist das, was jetzt am meisten helfen kann, wenn die Gedanken wieder rasen.

Und hiermit schlagen wir dir einmal diesen ungewöhnlicheren 1980er-Sampler vor: „Kontor Top of the Clubs ELECTRO 80s VOL.2“. Diese 3CD-Box konzentriert sich nicht auf die immer gleichen Hits des Jahrzehnts, sondern präsentiert das Erfolgreiche, das auch die Charts dominierte, aber eben irgendwie im 21. Jahrhundert in Vergessenheit geriet ... Unsere Anspieltipps sind Mel & Kim „Showing Out (Get Fresh at the Weekend)“, Stacey Qs „Two of Hearts“, Inner City mit „Good Life“ sowie „Sounds Like a Melody“ von Alphaville und Sydney Youngblood mit „If Only I Could“.