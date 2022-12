Berliner Winterspaß

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Die Antientertainers und Gastgeberin Chantal

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame DJane Gitti und der Künstler Tobias Ecke

Die beliebte Dragqueen Gitti Reinhardt erfreute letzten Donnerstag die Gäste von Chantal in ihrem „Haus der Schande“, das trotz Winterkälte auch Szene-Promis und Originale wie BayBJane und Pullermann anlockte.

Bevor (und wieder danach ...) das Berliner Synthiepop-Elektro-Duo Antientertainers auftrat, begeisterte Cher-Fan Gitti mit Pop-Perlen aus den 1980ern (Martika) bis heute. Und mit ihrem extravaganten von den 1920ern-inspirierten Look!

Über Brigitte „Gitti“ Reinhardt: Die glamouröse Gesellige erscheint gerne mal als Karl Lagerfeld, Nikolaus oder auch Lana Del Rey im Nachtleben. Kennen wirst du die Berlinerin, eine DJane mit einer Vorliebe für Legenden wie Amanda Lear, aus unter anderem dem SchwuZ (am vergangenen Samstag feierte #mensch hier den 45. Klubgeburtstag!) in Neukölln und dem Rauschgold in Kreuzberg (hierher lädt Entertainerin Sally an Heilig Abend zu ihrer Weihnachtsshow ein).

Donnerstags: „Chantals House of Shame“, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr, www.instagram.com/chantalshouseofshame, www.facebook.com/ChantalsHouseofShame