DJ Paderkid live

Foto: M. Rädel Sind regelmäßig hier: Silvio vom KitKatClub und Dragqueen Gitti Reinhardt

Foto: M. Rädel Alfredo, Chantals House of Shame Glamourös: Alfredo

„Chantals House of Shame“: Diese Party auf dem RAW-Gelände ist das Ergebnis von viel Enthusiasmus, einem fachkundigen und engagierten Team und Künstler*innen von Format, ganz egal ob Punks, Vollplayback-Diven oder jazzende Sänger*innen.

☆ Kein Wunder, dass dann auch schon ein Kinofilm über die „Auf- und Absturzsause“ gedreht wurde und vor etwa 20 Jahren ein zwei CD starker Sampler erschien – auf dem auch Barbie Breakout sang ...

Nicht zu vergessen sind die populären DJs, die seit 1999 das Musikbett der Nacht mischen, Technolektro und House im großen Klubraum, schräger Pop und avantgardistische Klänge von (oft) Dragqueen-DJs im der Open-Air-Bereich. Am 23. Mai legt DJ Paderkid los, die Dragqueen Miss Pan Am DragAirlines wird es live zu erleben geben: This is the rhythm of the night!

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

