„A tribute to Diana Ross“ – Glamour in Neukölln

„bump! das Retro Studio“ trifft auf die Kunst und Optik von Diana Ross. Dragqueens wie Agnes Mitchell und Rahtu Virgo auf Soul, Disco und House.

Diana Ross' wunderbare Geschichte vorweg in Kürze: Ihre Karriere begann 1964 zusammen mit The Supremes (die Girlgroup hatte zwölf Nr.1-Hits, zum Beispiel „The Happening“ 1967) bei den legendären Motown Records, ab 1970 landete Diana Ross bis ins (recht) hohe Alter dann regelmäßig jedes Jahrzehnt vorne in den Charts, etwa mit „Theme from Mahogany – Do You Know Where You’re Going To?“ 1975, „Upside Down“ 1980, „Not over You Yet“ 1999 und „When You Tell Me That You Love Me“ 2005 zusammen mit Westlife.