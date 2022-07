Populäre Avantgardist*innen

× Erweitern Foto: M. Rädel Andreas David Chantals House of Shame Andreas Schwarz & David Maars

Foto: M. Rädel so36 Das SO36, Ende des 19. Jahrhunderts als „Restaurationsladen“ erbaut, ist seit August 1978 queerer Safe Space

Ein Fest der elektronischen Live-Musik im SO36. In Dunkelheit. Die Künstler*innentruppe Schauspieler und Musiker Andreas Schwarz, Klub-Künstler David Maars, Musiker Bertil Thomas und Musikerin Barbara Morgenstern laden ein zu „LICHT AUS!“

Am 5. August beginnt ab 20:45 Uhr ein ungewöhnliches musikalisches Happening im legendären queeren Safe Space SO36, das neben den oben genannten Künstler*innen auch Dragqueen-DJ Fixie Fate, die Cats on Peacocks, Reinhard Kleist uns Pilocka Krach ins (nicht vorhandene) Spotlight bringt.

Foto: M. Rädel Fixie Fate Fixie Fate

Auf Social Media verraten die kreativen Queers dazu: „Wir möchten an einem Abend bis in die tiefste Nacht diesem Gefühl performatorischen Raum geben. Wir werden tatsächlich das Licht ausschalten, immer mal wieder, im Dunkeln mit dem Publikum singen, bevor das Licht wieder angeht. LICHT AUS. SPOT AN. Wir werden der elektronischen Musik und dem Tanzen mit einer großen Party einen feierlichen Raum und Rahmen geben. Wichtig ist uns, dass unterschiedlichste Arten von mit Elektronik arbeitenden Künstler*innen aufeinandertreffen und Neues wagen: Atmosphärisch geht es um Exzess, Wahnsinn, Eigenartigkeit und die wilden Irritationen der Nacht, aber auch um Besinnung und Ergriffenheit von Momenten des musikalischen Glücks. Wir beamen uns in andere Welten, bereiten Freuden, Merkwürdigkeiten und Nachdenklichkeit – und kehren das Innerste gemeinsam nach außen, in einem großen, rauschenden musikalischen Festakt. Wir sind als Veranstalter*innen auf unterschiedlichste Art alle Teil feministischer, queerer, inklusiver oder klassistischer Diskurse. Wir möchten dies im Programm dramaturgisch spannend widerspiegeln.“

Ungewöhnliche Kunst populärer Avantgardist*innen, die es wagen, einmal ganz anders an die kulturelle Sache ranzugehen. Licht aus, statt Licht an – wo do die aktuelle Zeit scheinbar vor allem visuell interessiert ist. So besonders, wie die zu erlebende Kunst ist auch der Ort, das queer-punkige, elektro-housige SO36, das auch schon Martin Kippenberger, den Einstürzenden Neubauten, Maria Psycho, Nina Hagen und Die tödliche Doris eine würdige Bühne geboten hat.

5.8. LICHT AUS! – Ein Fest der elektronischen Live-Musik, SO36, Oranienstraße 190, U Kottbusser Tor, Einlass 20 Uhr