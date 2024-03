Travestie im April

× Erweitern Foto: Hans Keller Vanessa P.

Expand Foto: Hans Lechner VanessaP Vanessa P. schreibt auch für unser Frankfurter Magazin gab

Im „Hotspot für Weinliebhaber und Feinschmecker“ in der Weinbar, dem Restaurant Victor & Valentin, direkt am Mauerpark in Berlin, legen die Showgirls Frankfurt los.

Am 13. April zeigen Dragqueen Vanessa P. und ihre Freund*innen Sister Lady Hush und Harpy Fatale, was angesagt ist in der glitzernden Drag-Community.

Lustig soll es werden! Und musikalisch: „Von nostalgischem Schlager über Musical bis hin zu Klassiker der Travestie“ sei einiges dabei, wie dazu auf Social Media verraten wird.

13.4., „Showgirls Frankfurt Go Berlin“, Victor & Valentin Berlin, Korsörer Str. 13, S+U Schönhauser Allee, 20 Uhr, www.instagram.com/victorundvalentin