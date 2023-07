Fetischstadt Berlin: „FOLSOM EUROPE“ kommt

Vom 6. bis zum 10. September lässt „FOLSOM EUROPE“ einmal mehr die Herzen der Ledermänner, Pupplayer, Master, Skinheads, Cruiser und deren Freund*innen schneller schlagen.

Neben dem Straßenfest am Samstag, den 9.9. locken auch viele Community-Locations die Kerle an. Etwa der Shop BOXER Berlin in der Eisenacher Straße 11 am 6.9. von 11 bis 20 Uhr mit sexy Mode, die Traditionskneipe PRINZKNECHT (Fuggerstraße 33) ab 13 Uhr ebenfalls am 6.9. mit „Happy Folsom“ oder auch das ehemalige Frauengefängnis The Knast (Söhtstraße 7) mit einer queeren Ausstellung von 14 bis 20 Uhr – auch am 6. September. Einer der Höhepunkte ist sicherlich das „BLUF United Dinner – THE LEATHER DINNER XXL Version“ am 8.9. ab 19:30 Uhr im Rüdiger's Motzstraße 63), bitte meldet euch vorher bei male.space oder ruedigers.restaurant@yahoo.de an.

Foto: M. Rädel Mutter Dora wird sicherlich auch wieder am Start sein

Am Freitagabend steigt im Klub Gretchen direkt am U-Bahnhof Mehringdamm ab 20 Uhr die Party „Testosterone“, eine „OFFICIAL FOLSOM EUROPE PARTY“. Ab 22 Uhr kann Mann im SO36 (Oranienstraße 190) bei der Bärenparty „BEARDANCE“ tanzen – und brummen.

Am Samstag freut sich dann das Straßenfest, die 20. Ausgabe der „FOLSOM EUROPE Street Fair“, auf euch, los geht es ab 12 Uhr auf der Welser- und Fuggerstraße in der Nähe des U-Bahnhofs Nollendorfplatz. Ab 23 Uhr steigt dann in der Alten Münze in Mitte (Molkenmarkt 2) die „PiG“. Es wird deftig! Das ganze „FOLSOM EUROPE“-Programm findest du hier: folsomeurope.berlin/program.