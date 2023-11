× Erweitern Foto: Markus Tiarks

Bild: Norbert Bisky (zensiert) Norbert Bisky

Erotisches von Henning von Berg, Sexuelles von Norbert Bisky, Legendäres von Tom of Finland und Wunderbares von Jürgen Wittdorf, das neue Buch der Reihe von Rinaldo Hopf und Fedya Ili bringt unterschiedlichste Künstler und ihre Werke zusammen.

Foto: Rinaldo Hopf „Fox im Rapsfeld“

Sicherlich kein Buch, das einfach so auf dem Wohnzimmertisch liegen kann, aber ein provokantes und wichtiges Zeitzeugnis schwulen Selbstverständnisses. Schriftlich wird selbstbewusst erklärt: „Mit dem Jubiläumsthema Unzensiert fordert Mein schwules Auge die Zensur heraus, der wir heutzutage vermehrt auf Social-Media-Plattformen begegnen.“

Ergänzend zitieren die beiden Herausgeber über das 400 Seiten dicke Buch, dessen Inhalte auch wir nur zensiert zeigen können, aus einem Interview, das der mitbeteiligte Künstler Slava Mogutin mit Edmund White geführt hat:

„Ich interessiere mich mehr für das, was unter der Gürtellinie ist, als für das, was sich über dem Hemdkragen befindet. Viel Spaß, Inspiration und Erregung mit diesem neuen Kaleidoskop von Geschichten und Bildern aus der ganzen Welt zu spannenden und kontroversen Themen. Vom Gangster Blues zum Extremisten Song, vom Sex-Kampf in der Sportarena zu surrealistischen russischen Comics, von Straßenjungen und thailändischen Pornostars zu römischen Bären und Königen.“ Insgesamt erwartet dich bei „Mein schwules Auge / MY GAY EYEY #20 UNCENSORED“ Kunst von 70 international wirkenden Künstlern, eine spannende Auswahl wird bis zum 31. Dezember in der zum Buchladen gehörenden Galerie ausgestellt.

1.12., Lesung und Vernissage: „Mein schwules Auge / MY GAY EYEY #20 UNCENSORED“, Eisenherz, Motzstraße 23, Berlin, U Nollendorfplatz, 19 Uhr Lesung, 20 Uhr Beginn der Vernissage, www.mygayeye.com