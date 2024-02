„Disko 76“ mit Jannik Schümann

× Erweitern Foto: RTL / Florian Kollmer DISKO 76 Doro (Luise Aschenbrenner) und Robert (Jannik Schümann)

Foto: M. Rädel Discokugeln Im Glitzerlicht der der Diskokugeln kann #mensch rebellisch und wild sein, die Nacht zum Tag machen

In den 1970ern gab es Soul, Rock, Punk und Disco. Und vor allem Disco hat sich weltweit in das kollektive Gedächtnis in Sachen „Seventies“ eingebrannt. Jetzt gibt es eine neue sechsteiligen High-End-Serie, die sich dem Kult widmet. Starbesetzt!

So werden unter anderem prominente Schauspieler*innen wie Jannik Schümann („Sisi“, „Die Mitte der Welt“), Vanessa Loibl („Unsere wunderbaren Jahre“), Jonas Holdenrieder („Schlafschafe“), Natalia Wörner ( „Die Diplomatin“, „Wahrheit oder Lüge 2 – Die Macht der Frauen“), Aljoscha Stadelmann („Fabian oder der Gang vor die Hunde“) und Moritz Jahn („Dark“, „Wir könnten genauso tot sein“) zu sehen sein.

Die Serie ist Zeitreise in die 1970er, nach Bochum, wo Disco den Glamour der Jetset-Metropolen auch in die Kneipen und ins Arbeitermilieu bringt. Die Musik von Boney M., Gloria Gaynor, Amanda Lear, Chic, Donna Summer, Diana Ross, ABBA und der Bee Gees sorgt für ausgelebten, weil getanzten Freiheitsdrang in einer noch recht spießigen und harten Welt. Aber auf der Tanzfläche kann #mensch seinen Emotionen freien Lauf lassen! So auch Robert (Jannik Schümann), der in der Disco dem damals grauen Bochum und Alltag entkommt. Der Streaming-Start für „Disko 76“ ist am 28. März auf RTL+

Über die Musik: Aus Soul wurde mit mehr Bass Drums sowie Geigen und Synthesizern Disco. Die erste Hochphase hatte Disco ab 1973 mit Hits wie „Dirty Ol' Man“ (The Three Degrees) und kurz darauf „Fly, Robin, Fly“ (Silver Convention). So richtig in Fahrt kam die Musikart dann ab 1975 mit den oben genannten Interpret*innen. Auch Stars wie David Bowie nahmen sich bis in die 1980er, als dann High Energy und House aufkamen, dieser Musikart liebend gerne und immer wieder an. Bis heute gibt es neue und sehr erfolgreiche Disco-Produktionen, vor allem seit den 1990ern und dank Hits von Größen wie Kylie, Purple Disco Machine, Sophie und Madonna ist die Musik so populär wie einst.