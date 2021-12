ABGESAGT: 20 Jahre bump!

UPDATE: Aufgrund der Corona-Pandemie schließt das SchwuZ mit sofortiger Wirkung seine Pforten.

Schon seit 20 Jahren begleiten wir diese nicht nur uns sehr liebe Retro-Party im SchwuZ Queer Club. Am 4. Dezember sollte das #Wiegenfest gefeiert werden. Die Corona-Pandemie machte leider uns allen einen Strich durch die Rechnung.

Der erste Samstag im Monat war im SchwuZ immer ein ganz besonderer Tag, denn dann legten seit nunmehr 240 Monaten DJs wie Modeopfer , Cul de Paris und auch mikki_p an den Musikmaschinen los.

High Energy, Disco, Pop, 1990er-Eurodance, House und Soul. Eben das Beste von damals. Am 4.12. hätten unter anderem Edith Schröder, Stella deStroy und derMicha an den Turntables stehen sollen. Leider machen die immer noch notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie eine Party unmöglich.

„Wir bitten alle Menschen inständig: Lasst euch impfen und boostern“, so das Team des Klubs auf Social Media. „Wir bitten alle, die können: Unterstützt uns weiterhin durch Spenden. Das geht am einfachsten über Paypal: spende@schwuz.de. Und wir freuen uns wirklich sehr über Einkäufe in unserem Shop: www.schwuz.de/shop.“