Rica Shay bei Chantal

Rica Shay

Wird auch mal laut: Chantal (rechts).

Es ist dunkel, es ist kalt, es ist nass. Überall draußen, aber nicht hier! In „Chantals House of Shame“ haben nicht nur alle die Lampen an, nein, es sind auch alle Strahler auf queere Kunst gerichtet.

Am 9. Januar legt hier der Sänger und Performer Rica Shay los, den man auch aus dem Prenzlauer Berg, aus der Bar Tipsy Bear, kennen wird.

Ausschnitt aus dem CD-Cover zu „Turn This – The Remixes“ von Rica Shay

Überall aufgedrehte Klubber und Zweithaarträgerinnen, Kunst an den Wänden und dröhnende Musik aus den Boxen. Irgendwann nachts (ab 2:30 Uhr) wird sich dort auf der Bühne, anmoderiert von der Gastgeberin Chantal, Hip-Hop-Fan Rica Shay dem kritischen Publikum stellen – und es sicher für sich gewinnen! Danach tanzen alle friedlich und aufgedreht weiter zur Musik von DJ Menace, Exildiscount und Jordan Snapper.

Gut zu wissen: Rica Shay ist am 17. Januar wieder bei „Schweinhaus“ im Tipsy Bear zu erleben.

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23:09 Uhr, www.facebook.com/ChantalsHouseofShame