Geburtstag: 26 Jahre „Gayhane“

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame 2022 Artur, Chantal und DJ mikki_p

Foto: M. Rädel so36

Alles Gute zu (jetzt) über einem Vierteljahrhundert „Gayhane – House of Halay“. Gefeiert wird das mit unter anderem DJ mikki_p am 27. Januar 2024. Und das natürlich im SO36, der Heimat der Party.

Versprochen werden zudem die DJs Amr Hammer und Aziza A. sowie eine Überraschungsgeburtstagsshow. Los geht es um 22 Uhr.

Schon seit den frühen 1980ern ist DJ mikki_p Teil des SchwuZ, wo er auch lange im Vorstand war. Und seit Ende der 1990er ist er einer der Resident-DJs im SO36 bei „Gayhane“. Live erlebt man den Tanzbegeisterten aber auch immer im KitKatClub und jede Woche bei „Chantals House of Shame“ im Suicide Club. Ende Januar zeigt er, was er an den Musikmischmaschinen draufhat. mikki_p wird nicht enttäuschen!

27.1., „26 Jahre Gayhane“, SO36, Oranienstr. 190, U Kottbusser Tor, 22 Uhr