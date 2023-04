„La DISCOTEKA“ – Let's Feel DISCO Good

×

× Erweitern Foto: M. Rädel Aus Soul wurde mit mehr Bass Drums sowie Geigen und Synthesizern Disco. Die erste Hochphase hatte Disco ab 1974 mit Hits wie „Never Can Say Goodbye“ von Gloria Gaynor, „Love to Love You Baby“ von Donna Summer & Giorgio Moroder) und „Fly, Robin, Fly“ von Silver Convention

Sylvester Sylvester (1974 – 1988) sorgte für queere Sichtbarkeit und landete Hits wie „Stars“, „Menergy“ und „You Make Me Feel (Mighty Real)“

Glamouröser musikalischer Eskapismus! Melodien voller Energie und Pathos statt Zukunftssorgen! Das war Disco. Das IST Disco. Der Klub SchwuZ in Neukölln freut sich, dir einen Kosmos an Kitsch, Groove und Glitzer zu geben, in dem #GoodVibesOnly den Stress und das Schlechte aussperren.

Am 7. April gibt es Disco in verschiedenen Facetten, auch in ihrer Wiedergeburt als (French) House. DJs wie Triqi, Lucas Abadi, Boule Habile, Moneyama und Sanni Est sorgen für Disco, House und Afrobeat.

1993 dank der Coverversion der Pet Shop Boys erneut ein Hit: „Go West“ der Village People

Gut zu wissen: Das französische Wort „discothèque“, das #mensch ab den 1930ern für die Schallplattensammlung zu Hause verwendete, war wohl einer der Ursprünge für das Wort Disco, das wiederum auf dem griechischen Wort für Scheibe wurzelt. Ein Ballsaal, in dem Scheiben aufgelegt werden: eine Disco. Donna Summer, Cerrone, The Ritchie Family, Purple Disco Machine, Rose Laurens, Gloria Gaynor, The Flirts, Amanda Lear, Chic, Lipps, Inc., Boney M., Girogio Moroder, Diana Ross, Sister Sledge, Jamiroquai oder auch (anfangs) Michael Jackson – eine Fülle an Musiker*innen feiern seit den 1970ern das positive Gefühl, das von Discomusik ausgeht.

„The boys in the bedroom lovin' it up / Shootin' off energy / We all know the feelin', it's no mistery / Talkin' 'bout Menergy“ Sylvester & Patrick Cowley

Auch der sich in den 1980ern entwickelnden Ball Culture mit den Catwalk-Tänzen namens „Voguing“ nimmt sich das SchwuZ an. So tanzen, wie die Models in den unerreichbaren Modemagazinen posieren, das war der Wunsch vieler Klubber. Einst entstand in den queeren Klubs New Yorks das, was Madonna kurze Zeit später in „Vogue“ weltbekannt machte. Lineare und rechtwinklige Arm- und Beinbewegungen, elegant kombiniert mit Divenposen, Catwalk-Schreiten und Model-Fuchteln zum Disco- und House-Beat: Voguing.

7.4., „La DISCOTEKA – All around the world queer!“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, Einlass ab 22:30 Uhr, Partystart ab 23 Uhr